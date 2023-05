Iscrizioni aperte per il “Pisolo Day”, il grande evento di Priverno

Il 2 e il 3 Giugno Priverno ed il suo suggestivo territorio ospiteranno la settima edizione del “Pisolo Day”, un evento di cicloturismo e trekking organizzato da “Pisolo Bike” in collaborazione con il Comune. “Pisolo Bike” è un’associazione no profit di cicloturismo, nata 8 anni fa con l’intento di valorizzare il territorio e favorire il divertimento e l’aggregazione sociale. Si è già distinta per le precedenti sei edizioni del “Pisolo Day” ma anche per la ciclo passeggiata notturna proposta nel periodo estivo. Quest’anno la realtà presieduta da Gianni Serapiglia ha puntato su un ulteriore salto di qualità proponendo una due giorni di eventi rivolta a cittadini, appassionati e turisti di tutte le età. Si inizia il 2 giugno alle 15 con una ciclo passeggiata gratuita riservata ai bambini e alle famiglie, il “Pisolo Family”: sarà un’allegra pedalata di tre giri all’interno del paese. Al termine, intorno alle 16,30, ci sarà un’estrazione con in palio una splendida bicicletta. La festa proseguirà in piazza del Comune alle 17:30 con un concerto della Banda Musicale “Città di Priverno” e con due spettacolari esibizioni: alle 18.30 le Danze Rinascimentali del Palio “Carola Privernensis” e a seguire la performance “Aquile della Camilla”. In serata, dopo l’apertura dello stand gastronomico, ci sarà l’intervento delle Autorità insieme ai responsabili di “Pisolo Bike” che illustreranno il programma del giorno successivo. Alle 21, infine, musica dal vivo con i “Mod Dance”. Il momento culminante si vivrà domenica 3 giugno, quando si potrà partecipare alla giornata cicloturistica seguendo tre diversi tipi di percorso: la Cicloturistica, il “Trekking Città” di sei chilometri per le vie del paese ed il “Trekking Natura” di dieci chilometri tra boschi e sentieri. Il programma prevede l’accoglienza ed il ritiro pacchi presso Porta Romana, alle 7.30, e a seguire un intervento delle Autorità in piazza del Comune. Dalla stessa piazza prenderà il via alle 9 la Cicloturistica mentre dopo 30 minuti scatterà il via per il Trekking. Nel cuore del paese sarà poi aperto lo stand gastronomico e nel pomeriggio avverrà la premiazione con in palio tanti premi ad estrazione. Per i percorsi in Mtb, oltre alla tipologia “Endurance” di 45 chilometri con mille metri di dislivello, sono previste anche le modalità “Cortocircuito”, 26 chilometri con 480 metri di dislivello, e “Hard, con 33 chilometri e 632 metri di dislivello. Gli organizzatori hanno previsto un costo d’iscrizione di 25 euro, comprendente un ricco pacco gadget: all’interno ci sarà una T-shirt celebrativa, una sacca, uno zuccotto sotto casco, un telo in microfibra, vari integratori ed un buono pasto, con degustazione di prelibati prodotti tipici. Ai primi 200 iscritti, inoltre, sarà donata una speciale maglia tecnica. Per i partecipanti alla camminata e al trekking il costo è di 15 euro e comprende pacco gara e buono pasto. Previsti per tutti il servizio parcheggio bici, l’area camper e un’abbondante colazione prima della partenza. Tutte le informazioni sul sito pisolobike.it