Circeo Run, 400 allo start, davanti ai campioni Stefano Mei e Franco Fava

SAN FELICE CIRCEO – Grande successo domenica 14 maggio a San Felice Circeo per la quarta edizione della “Circeo Run – Trofeo Christian Rotta”, gara organizzata dalla Nuova Podistica Latina e inserita nel calendario regionale Fidal. Nonostante il cielo coperto e le condizioni meteo poco incoraggianti del giorno precedente, oltre 400 atleti ai nastri di partenza in piazzale Cresci per la corsa sulla distanza di 9,9 chilometri, attraverso i paesaggi del Circeo. C’era anche il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei, campione europeo dei 10000 metri piani a Stoccarda 1986. Oltre a Mei, protagonista dal momento dello start e fino alle premiazioni, sono intervenuti l’indimenticato campione Franco Fava, ex mezzofondista che negli anni ‘70 regalò tanti record e tanti successi al movimento azzurro.

Al traguardo si sono esibiti inizialmente i protagonisti della “Mini Circeo Run”, bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni impegnati in una corsa di circa 500 metri culminata con l’applauso di tutti e con la consegna di premi e gadget a ogni piccolo campione. Subito dopo è scattata la gara, che ha avuto per protagonista in ambito maschile uno scatenato Diego Papoccia: il portacolori del Runners Team Ferentino ha allungato il passo all’altezza dell’ottavo chilometro e ha tagliato il traguardo con un tempo di 34’25’’, precedendo di 15 secondi Francesco Tescione della Podistica Aprilia. Al terzo posto, con un tempo di 34’51’’, si è piazzato Tommaso De Marchis dell’Atletica La Sbarra. In ambito femminile l’ha spuntata la grande favorita Alessandra Scaccia della Frosinone Sport, riuscita a chiudere in 41’30’’, seguita da Antonella D’Aversa del Runners Team Ferentino (42’34’’) e da Alessia Panzeri dell’Olimpia Lazio (42’42’’). Ognuno di loro ha ricevuto premi offerti dagli sponsor e un particolarissimo trofeo realizzato artigianalmente da “Gioielli del Mare”.

La cerimonia di premiazione, alla presenza dell’assessore allo Sport Felice Capponi e della delegata all’Urbanistica Francesca Mastracci, ha riguardato anche le società, con il Centro Fitness Montello al primo posto davanti al Sabaudia Athletic Club, alla Giovanni Scavo Velletri, al Running Club Latina e alle Borgate Riunite Sermoneta. Alle donne distintesi nelle varie categorie, inoltre, sono state donata le Azalee della Ricerca, a conferma dello stretto legame tra la manifestazione e l’Airc. Riconoscimenti sono andati anche ai protagonisti della camminata di sette chilometri, guidata dagli istruttori della Asd Atletica Olimpic Marina con la partecipazione di una delegazione proveniente da Santa Maria Capua Vetere.

Al termine della manifestazione la soddisfazione di uno dei responsabili, Emanuele Molena: “Siamo felicissimi per la riuscita dell’evento, ringraziamo gli sponsor e quanti hanno collaborato e ringraziamo il presidente Mei per averci onorato della sua presenza. La Circeo Run ha centrato un bel salto di qualità ma di certo continueremo ad impegnarci per crescere ancora”.