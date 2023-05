Circeo Run, corsa tra panorami e Villa dei Quattro Venti

SAN FELICE CIRCEO – Tutto pronto per la “Circeo Run – IV Trofeo Christian Rotta” – uno dei tre appuntamenti podistici inseriti nel programma sportivo 2023 di San Felice Circeo – in programma domenica 14 maggio.

Sono centinaia gli iscritti alla corsa organizzata dalla Nuova Podistica Latina, una gara su strada di 9,9km, con partenza da piazzale Cresci, passaggio attraverso La Cona, salita nel borgo antico, attraversamento del giardino panoramico di Vigna La Corte, discesa verso il mare costeggiando la Villa dei Quattro Venti e traguardo sul lungomare, a piazzale Cresci.

E, per permettere anche ai non professionisti di partecipare e godere di questa giornata di sport, la Nuova Podistica Latina ha organizzato una camminata ludico motoria di 7,5 km aperta a tutti, con istruttori di Camminata Sportiva della ASD Atletica Olimpic e una corsa ludico motoria di circa 700 metri per bambini dai 6 ai 13 anni, entrambe in programma il 14 mattina.

“Con la Circeo Run – ricorda Felice Capponi, assessore comunale allo sport di San Felice – lavoriamo da tempo. Insieme abbiamo fatto molta strada; siamo partiti nel 2018 e 2019, anni pre-pandemia, e abbiamo poi affrontato le difficoltà dell’edizione 2022, segnata dalle stringenti regole anticontagio per l’organizzazione di eventi sportivi, brillantemente rispettate dalla Nuova Podistica Latina. Oggi che la pandemia è stata dichiarata ufficialmente finita, festeggeremo assieme il ritorno alla normalità.” “Questa corsa – conclude l’assessore Capponi – è inserita in un calendario podistico che copre inverno, primavera e autunno con altri due eventi di altissimo livello, la Maratona Maga Circe, espressione di una corsa sulla lunga distanza, e una new entry, la Corsa del Ricordo, che unirà all’aspetto sportivo quello commemorativo della tragedia delle Foibe e dell’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate. Tre grandi eventi per soddisfare le diverse esigenze degli amanti delle corse su strada.”

“Il nostro evento – spiega Emanuele Molena, organizzatore della Circeo Run – è aperto a tutti, professionisti, semplici appassionati e bambini, che possono approfittare della presenza di istruttori qualificati per avvicinarsi nel modo corretto all’atletica. San Felice offre non solo un paesaggio straordinario ma anche un percorso articolato con tratti pianeggianti e salite importanti.”

Non solo corsa. Circeo Run 2023 e Pro Loco San Felice Circeo, in collaborazione con la Fondazione Marcello Zei, hanno preparato un programma speciale per gli atleti e le loro famiglie. “Il 13 maggio – racconta Emanuele Molena – abbiamo pensato di organizzare un evento culturale per far conoscere meglio il Circeo. Dietro prenotazione, sarà possibile visitare la Mostra Homo sapiens ed Habitat, collocata all’interno della suggestiva Torre dei Templari, nel centro storico di San Felice: cinque sale con numerosi espositori didattici in cui sono illustrati gli eventi naturali, biologici e culturali dell’area. Questo luogo non è solo bellissimo ma ha anche una storia che parte dalla preistoria, arrivando a noi: un’occasione per conoscerla grazie allo sport.”

LO START – Il ritrovo è previsto dalle ore 7:30 su lungomare piazzale G. Cresci con partenza alle ore 9:30. L’organizzazione si riserva di poter modificare gli orari del raduno e delle partenze dandone tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti.

IL PERCORSO – Ritiro pettorali e pacchi gara, servizi igienici, servizio docce, PARTENZA, piazzale Cresci;

Località Mezzomonte via del brecciaro costeggiando l’ex cava;

Ristoro e inizio salita Via XXIV maggio;

Salita di circa 1 chilometro su strada asfaltata in loc. Monticchio, tra incantevoli scenari boschivi facenti parte del Parco Nazionale del Circeo;

Ingresso in centro storico varcando Porta Romana, si attraversa la piazza del paese, sulla destra sovrasta la torre dei templari e il palazzo baronale;

Si entra al belvedere “Vigna la corte“, surreale giardino affacciato sul litorale, tra i piu’ belli della riviera laziale;

Si costeggia “Villa dei quattro venti” (I sec. a.C.);

Ultimo chilometro sul lungomare (lì vicino grotta Guattari), affiancati dalle isole pontine e difronte la riviera d’Ulisse;

“Torre Vittoria” (secolo XII);

TRAGUARDO Piazzale Cresci

Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina media partner dell’evento.