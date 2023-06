200mila euro per il restyling dell’area mercato a Cisterna

CISTERNA – Cisterna si aggiudica insieme il punteggio e il finanziamento maggiori di tutta la regione per il progetto di riqualificazione dell’area mercatale di via delle Province. Nove punti e 200mila euro è l’eccellente risultato frutto del protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale con le associazioni di categoria e l’elaborato del Servizio Progettazioni e LLPP per la riqualificazione e rilancio dell’area mercatale.

Nello specifico il progetto prevede l’adeguamento alla recente normativa igienico-sanitaria e di sicurezza delle aree per l’esposizione e vendita di prodotti ittici (realizzazione di griglie di smaltimento dei gocciolamenti dei banchi per i prodotti ittici, installazione di lavabi dedicati agli operatori della pescheria, pavimentazione in resina, segnaletica), la riqualificazione e riorganizzazione degli spazi comuni con la creazione di un’area giochi per bambini con pavimentazione antitrauma, panchine per il relax, un gazebo info-point, un’area adibita per la promozione dell’area mercatale di Cisterna attraverso l’implementazione di nuovi servizi per gli utenti e la clientela in cui svolgere servizi, eventi, promozione di prodotti locali.

Inoltre verranno identificati dei parcheggi “rosa” riservati alle donne in stato di gravidanza, e installato una postazione con defibrillatore a servizio degli utenti.

L’intervento andrà a congiungersi e completare la riqualificazione urbana della viabilità di collegamento, attualmente in via di ultimazione, tra l’area di mercato e il parcheggio della stazione ferroviaria, e che consiste nella realizzazione di percorsi pedonali ed efficientamento della pubblica illuminazione tra cui l’installazione di torri faro nell’area parcheggio del mercato.

Alle associazioni dei commercianti, come da protocollo d’intesa, spetterà una serie di servizi accessori alla funzionalità dell’area, come l’apertura e chiusura, la gestione dei servizi igienici e delle aree comuni.

«È un’importante risultato sociale ed economico per Cisterna – affermano il sindaco Mantini e l’assessore Cerro -. Ringraziamo le associazioni di categoria per aver condiviso il progetto, l’arch. Paolo Valeri per averlo elaborato, l’assessore all’Urbanistica Santilli e il responsabile dell’Ufficio Commercio Riggi per il loro apporto: una sinergia che ha consentito l’eccellente risultato ottenuto nella graduatoria regionale e che si affianca alla realizzazione della rete di imprese in sede fissa ed imprese enogastronomiche di filiera intercomunale per un importante rilancio del settore economico, sociale e culturale del territorio».