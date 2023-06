Daspo per un calciatore 36enne di Latina che picchiò l’arbitro

LATINA – Aveva picchiato l’arbitro reo di averlo espulso, la sua carriera sportiva si fermerà per un anno. Il Questore di Latina Raffaele Gargiulo ha infatti emesso il Daspo nei confronti di un calciatore di 36 anni tesserato con una società di seconda categoria di Latina. I fatti a inizio anno, in occasione di un incontro che si era disputato proprio nel capoluogo, il 21 gennaio 2023, quando aveva pesantemente insultato il direttore di gara meritando il cartellino rosso.

In seguito all’espulsione il giocatore aveva proseguito nella sua condotta aggredendo fisicamente l’arbitro e provocandogli lesioni per sette giorni di prognosi. Denunciato e indagato per lesioni dall’autorità giudiziaria, intanto non potrà più giocare né accedere a impianti e manifestazioni sportive. E’ il secondo calciatore colpito da Daspo nel giro di pochi giorni.