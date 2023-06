Formia, pellegrini al Redentore per il Giubileo delle Ali di San Michele

FORMIA – Si terrà domenica 18 giugno, in occasione del Giubileo Straordinario delle Ali, il pellegrinaggio di San Michele Arcangelo al Monte Redentore, manifestazione di grande rilievo religioso e sociale per Formia e per l’intero comprensorio del Golfo. Si parte alle 8 dal rifugio Pornito, ma il pellegrinaggio avrà inizio all’alba dalla Chiesa dell’Annunziata con la processione che accompagnerà la statua del Santo dal Borgo di Maranola, fino alla Chiesa dell’Eremo, lungo il costone del Monte Redentore.

Il Programma

ore 05.15: Chiesa dell’Annunziata – Maranola

ore 07.15: Località Vate di Gegne – Benedizione del Grano

ore 07.30: Area del Pellegrino – Sosta e colazione

ore 08.00: Località Rifugio Pornito – Inizio Sentiero Religioso

ore 10.30: Monumento al Redentore – Benedizione al Golfo

ore 11.15: Eremo di San Michele Arcangelo – Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo

ore 12.30: Sagrato dell’Eremo – Devozione del Pane Nero e Cagliata

Area ristoro, servizi e gadget presso l’Area del Pellegrino dalle ore 12.00

Info whatsapp: 3888854584 – Pagina Facebook: San Michele al Redentore – mail: sanmichele.eremo@gmail.com