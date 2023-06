Latina, terzo incendio all’ex Hotel de La Ville

LATINA – Un altro incendio, il terzo da quando l’ex albergo Hotel de La Ville di fronte all’ospedale Santa Maria Goretti è diventato rifugio per disperati in condizione di emergenza abitativa. Sul posto intorno a mezzanotte sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Latina anche con u’autogru per raggiunge l’ultimo piano dell’edificio centrale dove si erano sviluppate le fiamme.