San Felice Circeo, massacra la moglie in strada: ripreso dalle telecamere e arrestato

SAN FELICE CIRCEO – Ha inseguito la compagna in mezzo alla strada per avventarsi su di lei e picchiarla violentemente. Stavolta però è tutto documentato dalle immagini di una telecamera presente nel luogo in cui si sono svolti i fatti, San Felice Circeo. E’ finito così in manette un uomo di 46 anni, arrestato dai militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Terracina che erano intervenuti e hanno approfondito i riscontri. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della convivente. Alla donna, una quarantenne, sono state riscontrate lesioni guaribili in 30 giorni.

L’episodio dopo l’ ennesima lite per futili motivi, si è scatenata la furia cieca del compagno violento: l’uomo ha inseguito con la propria auto la vittima che per paura cercava di allontanarsi e dopo averla raggiunta l’ha aggredita con pugni e schiaffi. L’arrestato, su disposizione del PM di turno presso la Procura di Latina, si trova ora nel carcere di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giudice avrà stavolta a disposizione anche le immagini del pestaggio.