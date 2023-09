Cucciolo di maremmano cinque ore nel bagagliaio a San Felice Circeo, processo per il padrone

SAN FELICE CIRCEO – Sarà processato per il reato di maltrattamento di animali, l’imprenditore della provincia di Frosinone che la scorsa estate lasciò per cinque ore e con temperature elevate un cucciolo di maremmano nel bagagliaio della sua auto parcheggiata a San Felice Circeo per fare shopping e poi andare al mare. Il risultato: il povero animale, scambiato per un oggetto, dopo aver guaito per ore, perse i sensi e rischiò di morire. Ad accorgersi di quanto stava accadendo un commerciante che diede l’allarme. L’animale fu trovato in stato di ” ipertermia e ipossia”, in pratica bruciava e non aveva aria sufficiente. L’auto sotto il sole era diventata rovente. Per il proprietario è stato chiesto il giudizio immediato e l’udienza fissata per il prossimo 8 gennaio si terrà presos il Tribunale di Latina.