Fondi, attivata la nuova condotta idrica, Acqualatina: “Consentirà il recupero di oltre 900mila metri cubi di acqua all’anno”

FONDI – E’ stata attivata a Fondi la nuova condotta adduttrice di Via Feudo, installata nei giorni scorsi e che serve anche i comuni di Lenola e Vallecorsa. Si tratta di una condotta lunga poco meno di un chilometro che ha sostituito la precedente ormai ammalorata. Non sono mancati i disagi, ma secondo i conti di Acqualatina al termine delle opere per “l’ottimizzazione del servizio su tutti i 170km di rete comunale e di sostituzione condotte ammalorate su 7km, su tutto il Comune di Fondi, è previsto un recupero di oltre 900.000 metri cubi di acqua all’anno”.

“Tali attività – sottolinea il gestore idrico – si inseriscono nel più ampio progetto di recupero perdite idriche della Società, che coinvolge tutti i Comuni dell’Ato4 e che beneficia anche di fondi pubblici: 40 milioni derivanti da fondi PNRR e 10 milioni dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)”.