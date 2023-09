Mondiali di canottaggio, Rambaldi e Sartori quarti

SABAUDIA – Quarto posto per i finanzieri Luca Rambaldi e Matteo Sartori nella specialità del “doppio” Senior ai Campionati del Mondo disputati a Belgrado (SRB). Nella finale disputata domenica, gli Azzurri hanno provato a tenere il passo dei più veloci ma sul finale di gara hanno dovuto cedere allo strapotere dell’equipaggio dell’Olanda che è andato a vincere di netto, oltre 3 secondi di vantaggio, sulla Croazia dei fratelli Sinkovic. Medaglia di bronzo per il duo dell’Irlanda che lascia l’Italia ai piedi del podio per soli 2 secondi.

“Luca e Matteo – dicono dalla Federazione in una nota – con il pass olimpico in tasca conquistato nella semifinale di due giorni fa, hanno provato a regalare un metallo prezioso ai tifosi che, comunque, possono ritenersi appagati visti gli enormi miglioramenti di quest’anno raggiunti dall’equipaggio, partito da zero e in poco più di 9 mesi arrivato a un soffio dal podio mondiale”.

Sogno olimpico sfiorato per l’otto femminile guidato dal timoniere delle Fiamme Gialle Emanuele Capponi che si piazza al sesto posto in finale. Dopo aver scritto la storia accedendo nella finale mondiale, mai l’ammiraglia Azzurra femminile aveva ottenuto tanto, oggi hanno provato a lottare contro le leader di questa difficilissima specialità. In gara per tutto il percorso con picchi di velocità interessanti tanto da far sperare in qualcosa di grandioso, negli ultimi 500 metri le italiane non riescono a cambiare marcia e chiudono seste a poco più di 2 secondi dall’ultimo pass olimpico disponibile.