Aprilia, spacciatore a 82 anni denunciato dai carabinieri

APRILIA – Era in un parco cittadino di Aprilia tra una panchina e una breve passeggiata come può capitare a chi è in pensione, ma i suoi movimenti questa mattina hanno attirato l’attenzione dei carabinieri del radiomobile del Reparto territoriale di Aprilia che erano in servizio nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Così l’uomo è stato controllato e trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente e della somma di euro 350,00 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione dell’anziano signore, permetteva di rinvenire altri 22 grammi circa di hashish e cinque grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.