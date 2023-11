Gaeta, finto viaggio negli Usa, denunciato per truffa un agente di viaggio

GAETA – Un operatorie turistico è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Gaeta. L’uomo, un 47enne, ha proposto ad un conoscente un bel viaggio, per lui e per la famiglia, da effettuare negli Stati Uniti, in estate, e l’altro ha accettato consegnando 4800 euro per l’acquisto dei biglietti di viaggio e per le varie prenotazioni. Una volta ottenuta la somma però l’agente di viaggio ha cominciato a svicolare, adducendo scuse e non facendosi più trovare. Gli Usa sono sfumati e il cliente ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri che, accertati i fatti, hanno denunciato l’uomo, un incensurato, alla Procura della Repubblica di Cassino.