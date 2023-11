LATINA – La sezione di Latina del Movimento Federalista Europeo compie 70 anni, fondata a novembre 1953. “Settanta anni tondi tondi vissuti sempre nell’entusiasmo e nella determinazione di portare avanti il progetto di Altiero Spinelli e di Ernesto Rossi, che, con la collaborazione di Eugenio Colorni, hanno realizzato il “Manifesto di Ventotene”, sottolineano i promotori della manifestazione celebrativa della ricorrenza.

“L’appuntamento, per festeggiare insieme anche l’80° anniversario del Movimento Federalista Europeo (28 agosto 1943), sarà il 16 novembre (dalle 18) presso il Museo Giannini MUG in via Oberdan a Latina in presenza di ospiti, amici e militanti che insieme a noi – spiega Mario Leone – ricorderanno a tutti coloro che parteciperanno le tappe più importanti e soprattutto storia e aneddoti. Ospite d’onore e madrina dell’evento Sara Spinelli”.

IL PROGRAMMA – Apriranno l’evento e condurranno l’evento Adriana Calì, segretaria MFE sez. “Altiero Spinelli” di Latina, Nicola Catani, Presidente MFE sez. “Altiero Spinelli” di Latina, Mario Leone, Direttore dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli e Carlotta Paladino, segretaria GFE sez. di Latina.

Tra gli ospiti Domenec Ruiz Devesa, europarlamentare e Presidente UEF (Unione dei Federalisti Europei), Salvatore De Meo, europarlamentare e Presidente Commissione affari costituzionali, Nicola Vallinoto, curatore del libro “L’ABC dell’Europa di Ventotene”, membro del Comitato federale MFE. Ci saranno anche le testimonianze di Anna Foa, Floriana Giancotti, Marilena Giovannelli, Pietro Vitelli, Gabriele Panizzi, Carlo Bassoli, Carlo Medici, Damiano Coletta e tanti altri. L’evento è aperto al pubblico.

A disposizione dei partecipanti alcune pubblicazioni e manifesti e sarà possibile, grazie alla collaborazione dell’Archivio di Stato di Latina, visionare documenti importanti della fondazione della sezione di Latina degli anni ’50 del secolo scorso.

L’iscrizione online si può effettuare su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-70-anni-di-noi-16-novembre-1953-16-novembre-2023-754453198827