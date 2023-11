Maltempo, il vento rinforza, ora si teme per l’arrivo del ciclone Ciaran anche sul Lazio

LATINA – Il maltempo non si esaurirà con l’ultima allerta emessa la sera del 2 novembre e valida per 18-24 ore, anzi. Ora si teme per gli effetti dell’arrivo della tempesta Ciaran – tra i cicloni extratropicali più intensi di sempre – che secondo i metereologi sta per investire anche il Lazio. Previsti piogge intese e soprattutto raffiche di vento che potranno essere anche superiori ai 90kmh. I venti da sud, di libeccio e scirocco, in intensificazione a partire dalla giornata di oggi, flagelleranno soprattutto le coste, ma saranno particolarmente pericolosi in città. I metereologi non escludono nubifragi e tra i maggiori pericoli segnalati ci sono quelli nelle zone pianeggianti .

Il Comune di Terracina già colpito duramente in passato, ha aperto il C.O.C.. Il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti dalle 20.00 del 2 novembre ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per assicurare la direzione e il coordinamento delle attività e dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e che resterà attivo nei locali del Comando di Polizia Locale di via Appia km 101 fino al termine dell’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale. ​

Intanto, il forte vento delle ultime ore ha causato nella notte la caduta di rami e alberi in diversi comuni del territorio. Le criticità maggiori si sono registrate nel territorio compreso tra Aprilia e Sabaudia, ma anche a Formia. E ci sono interventi in corso da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina e delle squadre territoriali.