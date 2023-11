Minori scomparsi, 145 nel Lazio, due anche a Latina: il report del Commissariato di Governo

(Foto e video dal sito https://www.interno.gov.it/)

LATINA – Ci sono 145 minori di famiglie italiane scomparsi nel Lazio dall’inizio del 2023. Di questi 119 sono stati ritrovati mentre di 26 si sono perse le tracce: tredici a Roma, cinque a Frosinone e Viterbo, due a Latina, uno a Rieti. Ragazzi e ragazze che si allontanano da casa nella maggior parte die casi per scelta personale. I numeri sono contenuti nel rapporto della commissaria straordinaria del Governo per le persone scomparse, prefetto Maria Luisa Pellizzari.

«Rimane alto il numero di minorenni che scompaiono, segno evidente di un malessere giovanile di cui devono essere approfondite le cause, per porre in essere le dovute contromisure – sottolinea Pellizzari -. Il fenomeno dei giovani scomparsi è anche un fenomeno sociale e come tale deve essere affrontato con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti».

Diverso, ma non meno preoccupante il fenomeno dei minorenni stranieri che scompaiono: sono 271 solo quelli spariti nel Lazio, di cui 116 ritrovati e 155 di cui non si hanno più notizie. In questi casi si tratta spesso però di episodi legati ai flussi migratori.

In un appello il commissariato per le persone scomparse ricorda che “Quando qualcuno scompare…il Tempo è Prezioso” e dunque bisogna contattare immediatamente le Forze di polizia, chiamando il Numero unico d’emergenza 112. Denunciare subito è fondamentale per attivare le ricerche.