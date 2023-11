Notte di Halloween tra risse e spari a Latina e Aprilia

LATINA – Controlli serrati nella notte di Halloween, nel capoluogo, da parte dei carabinieri della compagnia di Latina. Il comando provinciale dell’Arma ha intensificato e rafforzato il dispositivo di sicurezza e prevenzione in città, con particolare riguardo per le zone centrali, in particolare Piazza San Marco. Nel corso del servizio di controllo sono state identificate complessivamente 90 persone e fermati 60 veicoli. Elevate inoltre quattro contravvenzioni per violazioni al Codice della strada. Le attività di verifica si sono estese anche agli esercizi commerciali della zona ma le ispezioni effettuate non hanno fatto accertare irregolarità. È stata invece una nottata movimentata in periferia, in particolare in un pub di strada Sabotino un gruppo di clienti che aveva bevuto un po’ troppo è stato invitato a lasciare la struttura ma la richiesta non è stata ben accolta e se la sono presa con il buttafuori dell’attività di ristorazione, scatenando una rissa.

Ad Aprilia invece qualcuno ha sparato davanti a un locale della città creando allarme. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del Reparto territoriale. Un bossolo è stato repertato, ora sono in corso le indagini della sezione operativa dell’Arma di Aprilia per risalire al responsabile e al movente.