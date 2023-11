Tre fermi per i due omicidi di Sermoneta e Sabaudia

I carabinieri hanno identificato i presunti responsabili dei due omicidi avvenuti scoperti nella giornata di ieri. Gli arresti in due distinte operazioni scattate nella notte dopo le indagini e gli interrogatori di testimoni e persone informate su fatti .

SERMONETA – I carabinieri hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di omicidio nei confronti di un cittadino nigeriano sospettato di aver ucciso John Eric, suo connazionale 31enne, trovato privo di vita con tagli alla gola in Via Dormigliosa a Sermoneta dove i due e altri cittadini extracomunitari si erano ritrovati per partecipare a una festa. Le indagini per risalire all’autore del delitto sono state effettuate dai carabinieri del Nucleo investigativo, in collaborazione con la Compagnia di Latina e il reparto territoriale di Aprilia coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina.

SABAUDIA – Per l’omicidio di un cittadino indiano ucciso a Bella Farnia nella notte del 13 novembre, nell’appartamento che condivideva con altri connazionali, i carabinieri hanno eseguito il fermo emesso dalla Procura della Repubblica di due cittadini indiani.

I tre arrestati sono ora in carcere e saranno interrogati dal gip del Tribunale di Latina per la convalida del fermo.