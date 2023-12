Incidente mortale a Itri, perde la vita un pensionato

ITRI – Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Itri. Erano le dieci quando all’altezza di ponte San Rocco, due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto tra una Fiat Punto guidata da un pensionato di Itri e una Peugeot condotta da un sessantenne di Formia, è morto il primo. L’altro conducente ha riportato ferite lievi.

Fatale la carambola causata dallo scontro tra le due vetture che ha fatto schiantare la Punto contro i contrafforti di ponte San Rocco. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 e la la polizia locale. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente che sono in corso di ricostruzione da parte degli agenti di polizia locale.