Inseguimento nel centro di Formia, 27enne alla guida sotto l’effetto di cocaina e con due minorenni in auto

FORMIA – Guidava sotto l’effetto di cocaina e hashish, il 27enne arrestato nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri a Formia, dopo che per fuggire all’alt dei militari in Via Rubino, aveva lanciato l’auto in una folle corsa prima speronando la gazzella dei militari e poi tentando di seminarla nel centro cittadino, tra via Lavanga a via Vitruvio e infine in via Abate Tosti, con brusche manovre e cambi repentini di direzione, che hanno messo in serio pericolo l’incolumità di pedoni e degli altri automobilisti, fino a fermarsi in via Vittorio Emanuele Filiberto dove l’auto ha centrato la vettura guidata da una donna di 58 anni di Formia.

E’ stato a quel punto che i due passeggeri giovanissimi, che avevano cercato di nascondersi alla vista dei carabinieri, sono scesi dall’abitacolo e si sono dati alla fuga a piedi, mentre il 27 enne bloccato e identificato, è stato arrestato. Gli accertamenti alcolemici e tossicologici presso l’ospedale “Dono Svizzero” di Formia hanno evidenziato che l’uomo era sotto l’effetto di sostanza stupefacente e per questo oltre ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, è accusato di lesioni personali stradali gravi e guida in stato di alterazione psico-fisica.

Identificati in un secondo momento anche i passeggeri, un ragazzo e una ragazza minorenni. Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale in concorso, e segnalati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. La ragazza ha avuto anche bisogno di cure mediche, poi entrambi sono stati affidati alle famiglie.