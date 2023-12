L’ITS Academy FondazioneCaboto punta al raddoppio degli studenti con opportunità di occupazione prossime al 100%

Ha avuto luogo questa mattina, presso il Teatro Ariston di Gaeta, la tradizionale Cerimonia di consegna dei diplomi dell’ITS Academy Fondazione G. Caboto.

Un grande evento, moderato da Nunzia De Girolamo, nel quale è stato consegnato a 250 giovani il Diploma Tecnico Superiore di Ufficiale di Coperta e Macchina e di Addetto ai Servizi ai Passeggeri, alla presenza di numerose Istituzioni nazionali e locali.

L’evento è stato anche l’occasione per fissare gli obiettivi dei prossimi tre anni dell’ITS Academy Fondazione G. Caboto: un raddoppio degli studenti, la formazione di diverse e nuove figure professionali, l’ampliamento e innovazione dei laboratori e simulatori.

Una tavola rotonda “Blue skills: un mare di opportunità”, ha posto, inoltre, l’attenzione sulla rilevanza dell’Economia del mare per il nostro Paese e in particolare sul ruolo centrale svolto dagli ITS nel garantire l’adeguata formazione richiesta e l’occupazione dei giovani italiani. Il Sistema Mare italiano, con circa 228 mila imprese e 914 mila occupati, contribuisce per 142,7 miliardi di euro al Pil italiano e rappresenta uno degli asset strategici di sviluppo dell’Italia.

In questo contesto, il ruolo svolto dall’ITS Academy Fondazione G. Caboto è determinante: dal 2011, anno in cui si è tenuto il primo corso, sono 32 i Corsi di alta formazione che hanno visto diplomarsi oltre 500 studenti con un livello di occupazione vicino al 100%, superando il già elevato tasso dell’86% raggiunto dall’intero sistema degli Istituti Tecnologici Superiori. Un numero che conferma come il modello degli I.T.S. sia una risposta concreta al bisogno di formazione specializzata in Italia che genera lavoro grazie alle competenze sempre più qualificate che il settore richiede. I Corsi sono finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Lazio, oltre che per la programmazione 2023 e 2024 dal PNRR e non prevedono costi per gli Allievi. A supporto della frequenza vengono assegnate delle borse di studio, per agevolazione al vitto e all’alloggio, anche durante i periodi di stage aziendale.

Cesare d’Amico Presidente dell’ITS ACADEMY Fondazione Giovanni Caboto ha dichiarato: “Il sistema degli Istituti Tecnologici Superiori continua a dimostrare la sua piena efficacia in termini di occupazione, è dunque necessario continuare a promuoverli e renderli sempre più attrattivi per i giovani e per le loro famiglie. Gli ITS Academy vivono costantemente ogni anno la precarietà del finanziamento a bando, ma soprattutto scontano una diversità di gestione da parte delle singole Regioni che detengono la competenza in materia di formazione professionale. Il loro rilancio, al centro anche del PNRR, dovrebbe essere un tema prioritario per l’agenda politica nazionale. Auspichiamo quindi che la frequenza di un ITS Mare venga formalizzata e resa obbligatoria per accedere alla professione marittima”.

I Corsi dell’ITS Fondazione G. Caboto, completamente gratuiti, hanno una durata biennale o triennale, alternando la formazione in aula e laboratorio con periodi di stage o imbarchi regolarmente retribuiti. Vengono inoltre garantiti agli allievi, importanti servizi che permettono la frequenza dei Corsi come, ad esempio, borse di studio per agevolare il vitto e alloggio, materiale didattico, dispositivi informatici. Attualmente sono iniziate le lezioni dei nuovi 5 Corsi della programmazione 2023; complessivamente frequentano l’Academy Caboto circa 250 allievi tra la sede di Gaeta e quella di Civitavecchia.

Gli Ambiti, oggetto degli interventi formativi, sono la Mobilità delle Persone e delle Merci e l’Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche. Negli ultimi anni, oltre che nel trasporto marittimo, l’ITS Academy Caboto ha iniziato ad operare anche nel settore della Nautica da Diporto, dei servizi ai passeggeri a bordo delle navi e della logistica e spedizioni; questi rappresentano una novità nell’offerta formativa dell’ITS Academy Caboto. Specifica risposta ad una esigenza del settore, permettono la formazione e specializzazione di figure professionali, che andranno ad operare rispettivamente sulle imbarcazioni adibite a charter o private, sulle navi passeggeri e nelle aziende della logistica e trasporti.

Rispetto a quest’ultimo settore, infatti, da circa due anni, l’Academy ha una sede anche a Civitavecchia, presso l’area portuale dove organizza Corsi di alta formazione dedicati al settore logistico e spedizioni. Questi Corsi sono la risposta ad una specifica esigenza del mercato del lavoro, che denuncia difficoltà nel reclutamento di personale qualificato nel settore logistico e dei trasporti. Questo, ha permesso già dal completamento del primo Corso, concluso nel 2022, di ottenere un risultato occupazionale vicino al 100%.

Per la formazione l’ITS utilizza anche imbarcazioni a vela e a motore, simulatori di navigazione e macchina, laboratori di logistica. Negli ultimi anni è stato realizzato un Simulatore di Navigazione con 10 postazioni che permettono agli Allievi Ufficiali di Coperta di esercitarsi nelle attività di manovra, nell’utilizzo delle strumentazioni di bordo, come il RADAR, l’ECDIS (Cartografia elettronica). Inoltre, è stato realizzato un laboratorio per lo svolgimento del Corso GMDSS (radiocomunicazione di bordo). Entrambi i laboratori sono accreditati rispettivamente dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto e dal Ministero dello Sviluppo Economico, per il rilascio dei Certificati abilitanti.

Dal 2010 a oggi l’I.T.S. Fondazione G. Caboto grazie ai risultati conseguiti, ha visto crescere il numero delle compagnie armatoriali e delle società operanti nello shipping oltre alle imprese del settore logistico. Al socio fondatore d’Amico Società di Navigazione si sono via via unite: d’Amico Shipping Italia, F.lli d’Amico, Carboflotta, Amoretti Armatori Group, Calisa SpA, Premuda, Corsica & Sardinia Ferries, Moby Lines, GNV, Prysmian Cable & System, Morfini SpA, FERCAM, InterGroup Logistics, Ormesani, Italsempione, Bellettieri, Arcese. Tanti inoltre i protocolli e convenzioni con enti ed istituzioni nazionali ed estere operanti nel settore della formazione e non solo.