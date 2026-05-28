Parità di genere, studenti premiati in Provincia per il concorso “Parità in Azione!”

LATINA – Si è svolta questa mattina nella Sala consiliare Duilio Cambellotti della Provincia di Latina, la cerimonia di premiazione del concorso “Parità in Azione!”, promosso dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Latina con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della parità di genere, del contrasto agli stereotipi e dell’equilibrio nei ruoli decisionali e nel mondo del lavoro, che ha visto protagonisti studentesse e studenti degli istituti scolastici e formativi del territorio.

Ad aprire la cerimonia è stata la Consigliera di Parità della Provincia di Latina, Simona Mulè: «La parità nel mondo del lavoro e nella società non può essere considerata soltanto un obiettivo normativo o istituzionale, ma deve divenire un principio culturale condiviso, capace di incidere concretamente sulle opportunità, sul riconoscimento del merito e sulla libertà di ogni persona di esprimere pienamente il proprio talento – ha dichiarato – . Per questo abbiamo scelto di coinvolgere le scuole: perché i giovani oggi rappresentano la parte più consapevole e pronta al cambiamento della nostra società. I lavori presentati hanno dimostrato maturità, creatività e una straordinaria sensibilità nel superare stereotipi ancora troppo radicati. È stato emozionante vedere i ragazzi vivere questa giornata all’interno della Sala Cambellotti, sentendosi parte delle istituzioni e protagonisti attivi di un messaggio di rispetto, inclusione e responsabilità sociale».

Nel corso della cerimonia è intervenuto il Consigliere provinciale Pasquale Casalini, delegato dal Presidente della Provincia Federico Carnevale, che evidenziando il valore dell’iniziativa, ha dichiarato: «Oggi la Provincia di Latina non ha ospitato soltanto una premiazione, ma ha istituito un presidio permanente di valori fondamentali: quelli della parità, del rispetto e della dignità di ogni persona, partendo proprio dai ragazzi. Le istituzioni hanno il dovere di creare occasioni concrete di partecipazione e di ascolto, affinché i giovani possano sentirsi protagonisti del cambiamento culturale e sociale dei nostri territori».

All’evento ha preso parte anche la Viceprefetta vicaria Monica Perna, e la Capo di Gabinetto della Prefettura di Latina, Marialanda Ippolito, che ha ribadito l’importanza di costruire percorsi di dialogo e partecipazione attiva capaci di rafforzare il senso civico, la cultura del rispetto e la fiducia nelle istituzioni democratiche.

Presenti, inoltre, i Dirigenti scolastici, Docenti e Referenti degli istituti partecipanti, che hanno accompagnato gli studenti nel percorso progettuale e formativo, contribuendo con il proprio impegno alla riuscita dell’iniziativa e alla diffusione dei valori delle pari opportunità all’interno del mondo della scuola.