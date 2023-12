Treno investe un uomo a Priverno, rallentamenti sulla linea Roma-Napoli via Formia

LATINA – Un uomo è stato investito dal treno sulla linea Roma – Napoli via Formia e la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Priverno. L’incidente si è verificato intorno alle 10 di questa mattina. Sul posto si trovano l’autorità giudiziaria, la Polfer e gli agenti del commissariato di Terracina per l’identificazione della vittima e per ricostruire quanto accaduto.

Si registrano effetti sulla mobilità ferroviaria con rallentamenti fino a 60 minuti per i treni instradati su linea via Cassino in direzione Napoli, fino a 20 minuti per i treni direzione Roma. I treni potranno subire limitazioni o cancellazioni.