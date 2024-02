Carnevale green a Maenza: i bambini lanciano semi al posto dei coriandoli

MAENZA – A Maenza anche il Carnevale è plastic free grazie ai semini donati dai volontari ai bambini che li hanno lanciati al posto dei più classici coriandoli. Va in scena così il Festival del Carnevale della città lepina – nato negli anni 70 da un’idea di Padre Fastella – oggi in versione green grazie agli attivisti impegnati nella sensibilizzazione dei giovani (e non solo) al valore dell’ambiente e alla sua protezione.

La 37° edizione si è svolta sabato 10 febbraio curata dal comitato il Coriandolo d’Oro e dalla Presidente Michela Polidoro in collaborazione con l’ente comunale, la Parrocchia e l’associazione Plastic Free. C’è stata la gara canora per bambine e bambini con il coro live diretto dal Maestro Ilario Polidoro e al termine delle esibizioni, Gianfranco Iagnocco ed Eleonora Rossi, i referenti dell’associazione ambientalista che nel 2023 hanno costituito la sezione maentina, hanno contribuito all’evento donando ad ogni bambino dei semini da poter spargere al posto dei coriandoli: “Un’iniziativa green per celebrare la conferma anche per il 2024 di Maenza comune Plastic Free” – spiegano.

“Sono semini che daranno vita a nuove vite, spero che altri comuni possano sempre più avvicinarsi ad un’idea e alla pratica di vivere un mondo diverso, libero dalla plastica e dalle superficialità, riscoprendo l’importanza della natura. Il giorno dopo il nostro evento ho ricevuto tanti messaggi e foto di chi piantava i semini o addirittura chi ha realizzato dei coriandoli con le foglie cadute degli alberi”, racconta Iagnocco.

Soddisfatto il sindaco Claudio Sperduti: “Questo come tanti eventi sono la storia del nostro paese e noi qui riuniti stiamo creando un qualcosa, stiamo facendo comunità, una connessione tra varie generazioni che ci porta essere una comunità viva e orgogliosa”.