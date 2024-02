Enzimi pancreatici introvabili in provincia di Latina, la conferma dei Farmacisti

LATINA – È introvabile anche a Latina e provincia il Creon, il farmaco salvavita a base di enzimi pancreatici indispensabile per chi soffre di insufficienza del pancreas ossia l’incapacità dell’organo di secernere gli enzimi che hanno il compito di digerire gli alimenti. Si parla di malati cronici e con gravi patologie. Lo conferma il presidente dell’ordine dei Farmacisti di Latina Roberto Pennacchio. “Nelle farmacie di Latina – spiega – arrivano ormai da mesi pochissime scatole, totalmente insufficienti al fabbisogno dei pazienti. Ed è davvero incomprensibile che si sia creata una rottura di stock così pesante”. Nel Lazio si parla di arrivi a spot di un centinaio di scatole per tutta la regione e anche le prospettive non sono rosee visto che l’unico distributore italiano, Viatris, prevede difficoltà fino al 2025.

“Tutti i canali farmaceutici sono allertati, siamo in contatto continuo con l’azienda, ma soluzioni al momento non ci sono”, aggiunge Pennacchio.

L’allarme era stato lanciato dal rapper Fedez che assume gli enzimi pancratici dopo l’intervento per la rimozione di un cancro al pancreas.