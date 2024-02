FdI Latina, il coordinamento provinciale al lavoro in vista delle prossime scadenze elettorali

LATINA – E’ durata più di due ore la riunione, che si è svolta giovedì 1 Febbraio nella sala multimediale della sede di Fratelli d’Italia Latina, del coordinamento provinciale del partito guidato dal Senatore Nicola Calandrini. Un’assemblea operativa che ha visto sedute attorno al tavolo più di 40 persone e in cui sono state dettagliate le attività del prossimo futuro. Non sono mancati momenti di confronto volti a migliorare la macchina organizzativa di un partito sempre più radicato nei territori.

“Ci aspettano mesi impegnativi – ha spiegato il coordinatore Calandrini a margine della riunione – e Fratelli d’Italia vuole affrontarli compatta e soprattutto sempre più organizzata. Siamo ormai un partito presente in ogni Comune del territorio ed è perciò necessario organizzarsi sempre meglio per garantire la fondamentale dialettica interna e allo stesso tempo la velocità d’azione che i tempi della politica richiedono”.

A tal proposito il coordinamento provinciale si è espresso favorevolmente per la creazione di un ufficio di presidenza, dal carattere esclusivamente tecnico e formato dagli eletti in Regione, Parlamento ed Unione Europea a cui si affiancheranno 2 membri del coordinamento che verranno nominati dal presidente provinciale sulla base delle indicazioni che arriveranno dai dirigenti della struttura provinciale.

“Si tratta di un passaggio fondamentale – spiega ancora Calandrini – che permetterà di arrivare alle riunioni del direttivo con un lavoro preparatorio essenziale per rendere la macchina organizzativa più efficiente”.

Il coordinamento si è poi concentrato sulle numerose e prossime scadenze elettorali. “Come dimostrato ieri pomeriggio al Circolo Cittadino – il commento del coordinatore – il partito è compatto nel sostenere la candidatura in Europa di Nicola Procaccini. Una campagna elettorale che ogni singolo appartenente a Fratelli d’Italia guiderà sul territorio come se fosse candidato in prima persona. A livello locale però ci aspettano altri due appuntamenti di rilievo: quello con le Provinciali e quello con le amministrative. Per quanto riguarda le provinciali stiamo ultimando la stesura della lista, che vogliamo sia in grado di raggiungere il massimo risultato possibile e sia allo stesso tempo rappresentativa di tutte le aree geografiche che formano la nostra provincia. Massima concentrazione anche sulle amministrative che riguarderanno, è vero, piccoli Comuni, ma che vedranno il coordinamento impegnato in prima linea nel supportare i singoli amministratori, fornendo know-how tecnico e logistico”.