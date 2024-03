Scontro fatale sulla Flacca a Gaeta, perde la vita Yuri Shini, aveva da poco compiuto 30 anni

GAETA – E’ Yuri Shini un 30enne di origini albanesi conosciutissimo a Gaeta dove viveva da tempo con la famiglia, la vittima di un tragico incidente stradale che si è verificato intorno alle 19 di domenica 17 marzo sulla Flacca a Gaeta. Il giovane, al volante di una Smart si è scontrato con l’auto su cui viaggiavano due donne di 57 e 86 anni e per lui non c’è stato nulla da fare. L’impatto violentissimo e frontale si è verificato all’altezza della contrada Catena nel tratto urbano dell’arteria e non ha lasciato scampo al giovane. Le due donne soccorse dal 118 sono state invece ricoverate al Dono Svizzero di Formia. La vittima che aveva compiuto i 30 anni il 4 marzo, aveva lavorato a lungo al caffè della Base Nautica Flavio Gioia.

Il traffico è rimasto paralizzato per ore. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 intervenuti insieme ai vigili del fuoco, agli agenti di polizia stradale e polizia locale. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.