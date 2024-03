Legea Mezza Maratona di Latina, cinquanta giorni al via

LATINA – Mancano solo cinquanta giorni all’appuntamento del prossimo 19 maggio 2024 con la Legea Mezza Maratona di Latina. È partito il countdown per l’evento podistico più atteso del capoluogo pontino, sotto l’organizzazione della società “In Corsa Libera” del presidente Davide Fioriello.

La gara, che rientrerà nei tre giorni della Festa dello Sport presso il Campo Coni, è patrocinata dal Comune di Latina, Coni Lazio, Provincia di Latina, Opes ed è inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze. Un tracciato della lunghezza complessiva di 21,097 km che si fregia dell’omologazione Fidal e della distanza breve della lunghezza di 10 km.

Novità di quest’anno, la Family Walk gratuita di 2,7 km, che grazie all’ausilio di personale esperto permetterà di intrattenersi per le strade del cuore cittadino attraversando via Buonarroti, viale XXI Aprile, via Sauro, Piazza della Libertà, via Diaz, Piazza del Popolo, Corso della Repubblica, via Savoia, con rientro presso il Campo Coni. Grandi, piccini e amici a quattro zampe, potranno prendere parte alla camminata presentandosi alle ore 9 allo start in via Botticelli.

“Dopo le grandi soddisfazioni della Maratona Maga Circe, torniamo in campo con la nostra società per la realizzazione della Mezza Maratona di Latina – commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello – Anche quest’anno, l’evento rientrerà nella tre giorni della Festa dello Sport che si svolgerà al Campo Coni di via Botticelli. Un connubio vincente che offre attrattive alla città, oltre che una gara nazionale partecipata da tanti runners di spicco del panorama podistico. Vi aspettiamo anche alla Family Walk gratuita, novità del 2024 pensata per le famiglie e non solo. Dunque – aggiunge Fioriello – un momento sportivo, ma anche e soprattutto promozionale per i nostri territori, che come sempre teniamo ad incentivare attraverso le attività messe in campo. Non a caso, abbiamo lanciato la medaglia, che raffigura due importanti simboli della città ovvero la palla della fontana di Piazza del Popolo e gli archi dell’Intendenza di Finanza, stilizzati come le due emme della Mezza Maratona. Ringrazio in anticipo tutto lo staff ed il direttore tecnico Sergio Zonzin”.

Per tutti i runners quindi, sarà prevista la medaglia ai finisher e la canotta ufficiale Legea. La società pontina ha infatti chiuso l’accordo con il noto marchio di abbigliamento tecnico/sportivo che diventa title sponsor dell’evento, fregiandolo del suo nome. Altri importanti sponsor si affiancano alla corsa, come il Garden Hotel di via Del Lido con il quale è attiva una convenzione per tutti i podisti che giungeranno nel capoluogo pontino. Ed ancora, Cantina Villa Gianna, Icar Auto Evo, Sport’85, Biolatina.

Da sottolineare inoltre, la nuova collaborazione con “Plastic Free” Odv Onlus, una delle più importanti associazioni di volontariato che si occupano di ambiente a livello nazionale con più di 1.000 referenti in tutta Italia. La Onlus sarà di supporto nella gestione dei punti ristoro, occupandosi della pulizia dell’area e della zona circostante. È prevista una partecipazione a livello provinciale, con la confluenza di volontari delle città limitrofe, che affiancheranno i volontari di Latina per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione.

La Legea Mezza Maratona di Latina cresce ogni anno sempre più affermandosi nello stivale come gara prediletta da molti. Dalla sua parte anche il bellissimo percorso, rapido e prettamente pianeggiante, che collegherà il centro della città con il lungomare di Latina. La 10 km invece, si svilupperà interamente nelle vie del centro di Latina con il passaggio e giro di boa su via del Lido. Un modo per scoprire ed ammirare correndo, i luoghi pontini, tra storia e modernità, tra urbanizzazione e natura. Ci sarà tempo per iscriversi fino alle ore 12 di mercoledì 15 maggio 2024, salvo esaurimento pettorali, collegandosi al portale di icron.it. Nel corso degli anni sono molti gli atleti di richiamo nazionale ed internazionale che hanno scelto di prendere parte all’evento pontino, come il re delle maratone e pluricampione del mondo, Giorgio Calcaterra, che anche quest’anno ha confermato la sua presenza in gara. La partenza è fissata alle 8.30 dal campo di atletica di via Botticelli a Latina, orario che permetterà un rapido sgombero delle strade cittadine. Per ulteriori informazioni visitare il sito mezzamaratonadilatina.it ed i canali social dedicati.

Di seguito il percorso di gara e l’elenco delle vie interessate dall’interdizione momentanea al traffico.

Partenza dal campo di atletica di via Botticelli a Latina

• Giro interno al campo di atletica

• Uscita dal campo in via Sandro Botticelli

• Attraversamento di via Sandro Botticelli

• Via Michelangelo Buonarroti, viale XXI aprile

• Via N. Sauro

• Piazza della Libertà, via Armando Diaz, Piazza del Popolo

• Via Duca del Mare, Piazzale Prampolini, via Volturno

• Via Garigliano, via Sant’Agostino, via del Lido

• Strada Litoranea, via Casilina Sud, strada Lungomare

• Via del Lido

• Via Amedeo Modigliani, viale Giuseppe De Chirico,

• Via Campania, via Toscana, via Trentino

• Attraversamento Strada dell’Agora, via Polusca,

• Via Vincenzo Rossetti, via Michelangelo Buonarroti

• Entrata al campo di atletica da via Michelangelo Buonarroti

• Giro interno al campo CONI

• Arrivo davanti alle tribune del campo di atletica.