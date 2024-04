Gaeta, il Summit del Mare aperto da Sinfonia in blu, il concerto del M° Scipione

GAETA – Giovedì 11 Aprile, alle ore 19.30, sul palco del Teatro Ariston di Gaeta, il M° Umberto Scipione, pluripremiato compositore di colonne sonore porta in scena Sinfonia in Blu il suo concerto The Best Italian Soundtracks in una formula completamente rinnovata.

Promosso da Camera di Commercio Frosinone e Latina e Comune di Gaeta, in collaborazione con Agenzia Speciale Informare e Assonautica Italiana, nell’ambito del 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum, l’evento è la “Sinfonia in Blu” nel calendario degli appuntamenti per la Giornata Nazionale del Mare. L’organizzazione dello spettacolo è affidata a Cethegus s.c.p.a., azienda di promozione del Territorio, presieduta da Leonardo Valle, che a Gaeta è protagonista, insieme alla Fondazione Gaetano Golinelli, del piano di rigenerazione urbana “Insula”.

“Ringrazio gli Enti promotori nelle persone del Sindaco Cristian Leccese e del Presidente Giovanni Acampora per aver voluto la mia Musica in occasione di questa importante giornata dedicata al profondo Blu”, dichiara Scipione che ha un rapporto indissolubile con il mare, in particolare quello del Golfo di Gaeta, suo luogo d’origine e da sempre fonte d’ispirazione con i suoi orizzonti che profumano di libertà.

Un lavoro musicale impegnativo che giunge in una fase di maturità artistica del Maestro, il quale tiene a precisare: “Questo Concerto nasce da un intenso percorso professionale, in cui ogni tappa, ogni traguardo ha rappresentato un momento di riflessione e crescita artistica che mi ha consentito di esplorare universi musicali sempre più ampi ed eclettici. Ma si è anche arricchito delle pulsioni del mio mondo interiore, che mi hanno reso sempre più consapevole delle fragilità e degli impeti della mia Anima d’Artista, mai sazia di regalare emozioni, sempre alla ricerca di suggestioni musicali che, pur avendo radici nel passato, si spingono verso nuovi orizzonti. Così ha preso vita The Best Italian Soundtracks!”

Scipione interpreterà anche alcuni indimenticabili brani di grandi Maestri italiani. Sul palco con il Maestro artisti di grande talento, la gran parte del Conservatorio Santa Cecilia, dove Scipione è docente da 20 anni: dieci sono i professori d’orchestra, Alina Maria Taslavan (Violino I), Matteo Morbidelli (Violino II), Alice Romano (Violoncello), Mariama Coly (Viola), Nicolò Pulcini (Tromba), Flavio Serafini (Flauto) Valerio Gennarini (Oboe), Marco Gerolin (Fisarmonica) Vito Cardellicchio (Percussioni), Guido Terracciano (Chitarra); quattro i cantanti la soprano Sara Di Palma, il tenore Seo Jun Yun, le pop singer Marta Verrecchia e Chiara Moscarella e le ballerine Giulia Vinario e Federica Vinario.

L’ingresso al Concerto è su invito. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info@aristongaeta.it; oppure telefonare al 3516464100, tutti i giorni a partire dalle ore 17.30.