78° Festa della Repubblica, consegnate le onorificenze al merito

LATINA – In occasione della 78° festa della Repubblica, il prefetto Maurizio Falco, accompagnato dai sindaci e dai comandanti provinciali delle forze di polizia ha consegnato a venti cittadini pontini le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica.

Di seguito gli insigniti:

1. CAVALIERE GAETANO VIRGILIO, DIRETTORE PRESSO IL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA DI ROMA

2. CAVALIERE DOTT. EMILIO BOSCARO IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI LATINA.

3. CAVALIERE SIG. GIUSEPPE VERARDI, ATTUALMENTE IN QUIESCENZA, DA SEMPRE IMPEGNATO NELLA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ SOCIALI NELLA PROVINCIA DI LATINA.

4. CAVALIERE COLONNELLO DELL’AERONAUTICA MILITARE FEDERICO MEROLA, IN SERVIZIO PRESSO LA DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE DI PRATICA DI MARE.

5. CAVALIERE LUOGOTENENTE DELL’AERONAUTICA MILITARE GIANPAOLO TUCCIARONE IN SERVIZIO PRESSO IL REPARTO COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL’AERONAUTICA MILITARE DI CIAMPINO.

6. CAVALIERE DOTT.SSA MARGHERITA MARTINO, SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ITRI.

7. CAVALIERE DOTT. ENRICO PACIFICO, FUNZIONARIO PRESSO L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.

8. CAVALIERE DOTT. ANTONIO ANGELO LOMBARDO, FUNZIONARIO PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

9. CAVALIERE CAPITANO DI FREGATA FRANCESCO MASSARO, IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA.

10.CAVALIERE MARESCIALLO ORDINARIO DELL’ARMA DEI CARABINIERI FRANCESCO SATURNO, IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA DI ROMA.

11.CAVALIERE APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ANTONIO PANNELLA, IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LATINA.

12.CAVALIERE CAPITANO DELL’ARMA DEI CARABINIERI ANGELO LA RUNA, IN SERVIZIO PRESSO LA COMPAGNIA CARABINIERI AEROPORTI DI ROMA.

13.CAVALIERE MARESCIALLO ORDINARIO DE CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA LUCA PANIZZA, IN SERVIZIO PRESSO IL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEI REPARTI SPECIALI DI ROMA.

14.CAVALIERE LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ROBERTO VITALI, IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ROMA.

15.CAVALIERE APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA GIUSEPPE PORCELLI, IN SERVIZIO PRESSO IL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEI REPARTI SPECIALI DI ROMA.

16.CAVALIERE BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA LUIGI PALMA, IN SERVIZIO PRESSO IL GRUPPO GUARDIA DI FINANZA DI FORMIA.

17.CAVALIERE CAPITANO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA DOTT. LEONARDO GNOFFO, IN SERVIZIO PRESSO IL GRUPPO ESPLORAZIONE AEROMARITTIMA DI PRATICA DI MARE.

18.UFFICIALE MARESCIALLO AIUTANTE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA GIOVANNI CUTRUPI, IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LATINA.

19.UFFICIALE VICE BRIGADIERE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA AMEDEO RASO, IN SERVIZIO PRESSO LA COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FIMNANZA DI FONDI.

20.UFFICIALE PRIMO DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO DOTTOR ROBERTO PIETROSANTI, IN SERVIZIO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DELLA SCUOLA TECNICA DI POLIZIA DI ROMA