Addio al maestro Paolo Di Cioccio

LATINA – Anche Latina piange il maestro Paolo Di Ciaccio, oboista, compositore e autore di libri. Si è spento a Roma all’età di 61 anni. Primo oboe solista dell’orchestra Latina Philharmonia e docente di oboe presso il Conservatorio Ottorino Respighi di Latina, l’artista era conosciuto anche la sua intensa attività concertistica, che lo ha visto protagonista sia come solista che in formazioni cameristiche nei più importanti Festival in Italia e all’estero. Nella sua carriera ha inciso numerosi dischi e cd per le maggiori case discografiche con registrazioni che vanno dalla musica classica alla sperimentazione elettro-acustica ed elettronica.