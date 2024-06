Nuova allerta caldo a Latina: bollino arancione

LATINA – C’é anche Latina tra le 17 città che patiranno l’ondata di calore in arrivo. Il bollino non sarà rosso, ma arancione, nella giornata di sabato 29 giugno, con temperature sopra i 36 gradi. Il ministero della Salute ha lanciato l’allerta anche per il 30 giugno anche per Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste, Verona , Viterbo e Roma. Il livello 2 di allerta arancione indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, come anziani, bambini e persone affette da patologie.