Clandestini e lavoratori in nero nei campi, la squadra mobile sospende azienda agricola di Latina

LATINA – Dopo la morte di Satnam Singh si intensificano i controlli nelle aziende agricole e ieri la Squadra Mobile di Latina con la collaborazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’A.S.L. – Servizio S.Pre.S.A.L. di Latina e con l’impiego delle pattuglie del reparto prevenzione crimine del Lazio, ha svolto verifiche in un’azienda ortofrutticola di Borgo Bainsizza scoprendo lavoratori in nero e clandestini.

Numerose le violazioni riscontrate, tanto in materia di adempimenti per la sicurezza sul lavoro accertate dalla A.S.L., per le quali il datore di lavoro è stato segnalato all’autorità giudiziaria, quanto in materia di “lavoro nero” per l’impiego di soggetti senza regolare contratto. All’interno dell’azienda sono stati anche identificati dieci lavoratori di varie nazionalità, indiana, pakistana e ivoriana, alcuni dei quali privi di permesso di soggiorno. Per il proprietario dell’azienda è scattata dunque anche la denuncia per aver impiegato stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Le violazioni sul lavoro nero accertate dall’Ispettorato del Lavoro hanno inoltre comportato la sospensione dell’attività imprenditoriale, disposta a partire dal prossimo 1° luglio e una sanzione amministrativa di 2.500 euro.