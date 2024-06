Con i fondi del Pnrrr, un nuovo asilo ad Aprilia per 108 posti

APRILIA – Dopo Fondi e Terracina anche Aprilia, grazie ai fondi del Pnrr, avrà un nuovo asilo nido comunale, che risponderà alle esigenze di altre 108 famiglie, riducendo la lista di attesa. Lo comunica l’ente in una nota.

“Il nuovo asilo comunale, che verrà realizzato nell’area di Via Pergolesi – afferma il sindaco Lanfranco Principi – sul terreno concesso a titolo gratuito dalla Regione Lazio, ospiterà 108 bambini e permetterà di rispondere alle esigenze delle famiglie, potenziando l’offerta ad oggi assorbita dall’unico asilo nido comunale presente sul territorio”.

“L’appalto – prosegue l’assessore ai lavori pubblici Marco Moroni – sarà affidato da INVITALIA entro il prossimo 30 ottobre 2024. Questo consentirà di velocizzare le procedure. Il progetto dell’importo di oltre 2,5 milioni di euro sarà all’avanguardia e sostenibile da un punto di vista ambientale. Dobbiamo guardare al futuro della città e dei suoi cittadini. Mi corre l’obbligo di ringraziare la intera maggioranza e tutti i collaboratori del Settore lavori pubblici per il lavoro di squadra svolto a testa bassa con mille difficoltà e poche risorse”.

Un’operazione che non è riuscita a Latina dove la giunta ha rinunciato ad una “fetta” da 4,3 milioni di euro, che avrebbero consentito la realizzazione di 180 nuovi posti negli asili nido. Allo scadere del bando, dopo le critiche del Pd, era stato l’assessore ai LLPP Massimiliano Carnevale a spiegare che il bando “è interessante ma calibrato in maniera tale che rimane difficile, se non impossibile, per le amministrazioni che non abbiano progetti pronti”, partecipare.