Karate, passaggio di cintura per gli atleti della Asd Sport per Tutti di Sermoneta

SERMONETA – Alla palestra The Champions di Sermoneta si sono svolti in un’unica sessione gli esami di passaggio di cintura Diretti dal Maestro 5° Dan Nicola Marone direttore Tecnico dell’Asd “Sport per tutti” di Sermoneta e Master Coach Gold – Level 7 – Etsia insieme all’assistente Monica Marone cintura nera 1° Dan.

Tutti gli atleti da cintura bianca a cintura marrone erano schierati davanti ai due tecnici pronti per il saluto e sotto gli occhi incuriositi dei genitori hanno svolto il loro esame.

Prima di cominciare la sessione d’esame è intervenuto Valerio Daniele, Presidente Commissione Provinciale Opes Latina che ha voluto complimentarsi per le numerose competizioni vinte durante l’anno sportivo e omaggiare con un diploma Nazionale Opes i 15 atleti che lo scorso marzo hanno partecipato al mondiale Wka salendo sul podio e conquistandosi il titolo di Campioni del mondo al “2nd Wka World Championship 2024”

Gli atleti hanno dovuto svolgere tutti le tre prove per il loro passaggio di cintura ovvero il Kihon, che consiste in una sequenza di tecniche di braccia e gambe fatte avanti e indietro, il kata che consiste in forme di tecniche eseguite in più direzioni e simula una lotta immaginaria contro più avversari e il kumite che è un vero combattimento contro un avversario.

L’esame è cominciato con l’esibizione del Kihon che ovviamente in base al colore della cintura diventava sempre più intenso e articolato di tecniche. Quando tutti hanno terminato il loro kihon si svolta la seconda fare dell’esame ovvero la dimostrazione del Kata e anche in questa fase d’esame, più si saliva di colore della cintura più kata dovevano essere esibiti davanti ai due tecnici. Come ultima fase d’esame gli atleti hanno indossato i guantini da combattimento e si sono stati valutati nel Kumite.

Novità in questa sessione d’esame è stata la doppia prova che hanno sostenuto le cinture marroni, oltre a svolgere le loro prove pratiche hanno dovuto spraticarsi anche su come si dirige una sessione d’esame.

Alla fine delle prove tutti gli atleti sono stati protagonisti della cerimonia di cambio cintura.