Marco Sabatini Scalmati presenta “Un colpo di vento”

LATINA – Si terrà giovedì 26 giugno alle 18,30, in Via Cattaneo 5 a Latina, la presentazione di Un colpo di Vento (ed La Vita Felice) di Marco Sabatini Scalmati. Nel libro poesie e prose poetiche sono ispirate alle sette emozioni primarie.

“Nelle sette sezioni in cui il libro è suddiviso, l’autore ci conduce attraverso stati emozionali che, pur per esperienze differenti, tutti conosciamo, ma è l’amore il tema portante. Con grande trasparenza e semplicità, l’autore attinge dal ricordo la freschezza di innamoramenti e nei versi ne ridisegna i tratti e il calore, ma sa rivivere anche le delusioni e le incertezze che, grazie alla poesia, riaffiorano con maggior consapevolezza. Orgoglio è una sezione particolarmente delicata riferita all’amore verso il figlio, in cui i versi manifestano il totale coinvolgimento affettivo e fisico, i timori e le speranze che ogni genitore sa riconoscere. Nei versi che Marco trasferisce sui fogli si annusa dovunque il profumo della libertà, anzi meglio, l’odore”, spiega nella prefazione al volume Monica Maggi.

L’autore ne parlerà con i giornalisti Vittorio Buongiorno e Graziella di Mambro e con Mario Roselli, presidente del Rotary Club Latina, nell’ambito della rassegna “LeggiAmo la città“, promossa e organizzata da Articolo 21.