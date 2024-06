Nardin campione D’Europa, il ritorno a Latina e l’abbraccio con il nonno

LATINA – In tanti ieri sera in Via Capograssa a Borgo San Michele per il ritorno a casa di Federico Nardin. Il giovane calciatore della Roma under 17, che con gli Azzurrini ha conquistato il titolo di Campione d’Europa, è stato accolto dal papà Alessio, dalla mamma Silvia e dalla sorella Chiara in lacrime per la gioia, ma il primo bacio è stato per la fidanzata. Lungo e commovente poi il momento in cui tra la folla riesce a raggiungere il nonno e lo abbraccia.

Una carriera cominciata tra i pulcini, quella del giovane difensore centrale della Roma che, mentre frequentava la scuola primaria, già si allenava nella Capitale. Ora vive, studia e si allena a Trigoria. Nei prossimi giorni, tanti impegni che lo porteranno nuovamente lontano da casa.