Nuovo logo per il Latina Calcio 1932

LATINA – Il Latina Calcio 1932 ha presentato il suo nuovo logo, il dodicesimo della sua storia Club. “Seguendo un percorso di innovazione intrapreso con il brand tecnico ezeta e con l’agenzia di comunicazione Modì, specializzata in logo design, branding e content creation – spiegano dal Club – l’obiettivo è stato quello di rendere esclusivo e autentico il leone alato di San Marco, precedentemente utilizzato nel logo della società”.

Forma classica dello scudo, esaltato il volto del leone con criniera e le ali spiegate, ma l’innovazione del brand ha comunque rispettato la tradizione del club mantenendo l’iconico strisciato nero-azzurro. Ora “il leone alato – dicono dal Latina Calcio 1932 – prende metaforicamente il volo, spiegando le sue ali verso l’orizzonte del futuro rafforzando la sua identità e la sua autenticità”. Apprezzamenti, ma anche critiche per il nuovo logo sono arrivati dai tifosi, com’è ovvio in casi del genere.