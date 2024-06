SABAUDIA – Si tiene a Sabaudia l’Educamp del CONI Lazio che ha organizzato anche per il 2024 i centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni. Tre in tutto, uno dei quali in provincia di Latina in corso di svolgimento l’Educamp al Centro Sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza di Sabaudia, che resterà attivo fino al 9 agosto.

“Si tratta di un’occasione unica per conoscere e praticare tante discipline sportive con la possibilità di orientarsi e avviarsi allo sport con metodologie innovative e strategie di formazione adeguate alle diverse fasce d’età – dicono dal Coni Lazio – I giovani sono seguiti da educatori tecnico-sportivi con il coinvolgimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, nonché delle Associazioni e Società Sportive ad essi affiliate e dei Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato”.

Diverse le discipline sportive offerte, dalla scherma all’atletica leggera, passando per calcio, canottaggio, pallacanestro e pallavolo.

“Anche quest’anno il CONI Lazio”, ha dichiarato il Presidente Riccardo Viola, “ha deciso di organizzare direttamente tre Educamp, che hanno raccolto tantissime adesioni. Oltre ad incoraggiare l’attività sportiva tra i più giovani, vogliamo essere vicini alle famiglie che nel periodo estivo hanno la necessità di affidare i loro figli a persone competenti e di fiducia. Perciò abbiamo messo in campo i migliori istruttori e tecnici federali con l’obiettivo di stimolare i ragazzi a praticare sport e trovare la propria disciplina del cuore che, magari, porteranno avanti anche nel periodo invernale”.

Gli altri Educamp sono a Roma, nel quartiere Massimina e a Viterbopresso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare.