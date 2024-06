TERRACINA – Nella notte un incendio ha completamente distrutto un autocarro in uso agli operai della ditta che sta effettuando su appalto dell’Anas lavori di ristrutturazione della galleria “Tempio di Giove” sulla variante Appia. Le fiamme sono state domate da personale dei Vigili del Fuoco di Terracina e sono ora in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Terracina per accertare le cause dell’incendio.