Giorgia Meloni alla Camera condanna la “morte orribile” di Satnam e “l’atteggiamento schifoso” del datore di lavoro

LATINA – L’aula della Camera ha tributato questa mattina un lungo applauso a Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano irregolare e per questo invisibile, morto dopo essere stato gettato in strada dal datore di lavoro che se ne voleva disfare dopo un gravissimo incidente sul lavoro capitato nell’azienda Lovato al confine tra i comuni di Latina e Cisterna. Il 31enne aveva infatti subito l’amputazione del braccio e nessuno ha chiamato i soccorsi.

L’applauso dei deputati è arrivato dopo l’intervento della premier Giorgia Meloni che ha condannato i fatti durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Meloni ha anche invitato i ministri Tajani e Salvini che erano seduti accanto a lei, ad alzarsi in piedi durante l’omaggio: «La morte di Satnam Singh – ha detto – è stata orribile e disumana per il modo atroce in cui è avvenuta e ancora più per l’atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro. Dobbiamo dircelo, questa è l’Italia peggiore quella che lucra sulla disperazione dei migranti».

L’AUDIO