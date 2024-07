Alla Festa della Mietitura di Chiesuola c’è Cabaret Show

LATINA – Prima serata con il cabaret stasera, 8 luglio, alla Festa della Mietitura di Chiesuola dove torna protagonista la risata. L’8, il 10 e il 12 luglio, alle ore 20.30, va in scena “Cabaret Show”, tre serate ad ingresso libero e gratuito che in questa ottava edizione della kermesse pontina vedranno sul palcoscenico Alberto Alivernini, Nino Taranto e Marko Tana.

Attraverso monologhi, sketch, improvvisazioni e una breve incurisione nel mondo della magia, i tre comici ironizzeranno sulla quotidianità, su vizi e virtù dell’essere umano e su questi tempi moderni che spesso ci mettono in condizioni davvero improbabili. E lo faranno dialogando con il pubblico, che da spettatore diventerà il vero protagonista della serata.

“Il Cabaret Show è nato come un’offerta di intrattenimento aggiuntiva per i tanti visitatori della Festa della Mietitura, ma ben presto è divenuto un appuntamento principale e immancabile, un tempo sospeso da ritagliarsi per se stessi, con i propri amici o la propria famiglia. Perché ridere, come dimostra la scienza, fa davvero bene alla nostra salute e ci predispone meglio agli isterismi della quotidianità, sempre più impegnata e frenetica. A volte basta un’ora per rilassarsi e stare bene, allora perché non approfittare di questa opportunità? Vi aspettiamo numerosi, con tante risate in tasca!”, commentano dal comitato Chiesuola, promotore dell’iniziativa.

PROGRAMMA

8 LUGLIO – Alberto Alivernini

10 LUGLIO – Nino Taranto

12 LUGLIO – Marko Tana

Il programma completo di tutte le attività della Festa della Mietitura è consultabile al sito www.chiesuola.it.

L’ottava edizione della Festa della Mietitura è promossa dall’Associazione Culturale Chiesuola con il patrocinio di: Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina e Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.