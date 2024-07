Al via a Latina Lievito Cinema Estate: 7 film in nove giorni

LATINA – Una rassegna di cinema all’aperto, Lievito Cinema Estate, la nuova proposta culturale promossa dall’associazione Lievito con la direzione artistica di Renato Chiocca, un’appendice estiva dell’omonimo festival che la scorsa primavera ha portato a Latina i protagonisti della cultura italiana con grande successo di pubblico. Un programma di 7 film in nove giorni presentati da registi, attori e autori, film di grande successo ma anche film inediti e prime visioni, per inaugurare e affollare l’Arena del Cinema Corso come un vero e proprio festival del cinema italiano.

Si parte il 5 luglio con LA TARTARUGA diretto dal regista di Latina Fabrizio Nardocci, una commedia interpretata da Antonello Fassari e Nello Mascia che sarà presentata dal regista in compagnia di altre due eccellenze pontine, l’autore delle musiche originali Marco Lo Russo e il direttore della fotografia Nichola Perinelli. https://cinecitta.com/2024/06/la-tartaruga-nei-cinema-dal-6-giugno/

Il 6 luglio si prosegue con IL SEGRETO DI LIBERATO il film che racconta la storia e l’origine di Liberato, il fenomeno musicale napoletano che ancora oggi nasconde la sua identità, un grande successo di pubblico che vede tra i protagonisti anche il cantautore di Latina Calcutta e che verrà presentato da Lorenzo Ceccotti, (in arte LRNZ) grande fumettista e designer, regista delle straordinarie animazioni del film, con cui è anche previsto un firmacopie dei suoi graphic novel. https://www.ilsegretodiliberato.it/

L’8 luglio in programma c’è EL PARAISO interpretato da Edoardo Pesce e premiato alla Mostra del Cinema di Venezia per la Miglior Sceneggiatura e Miglior Attrice, a presentarlo il regista, sceneggiatore e operatore Enrico Maria Artale, famoso anche per aver diretto la serie Romulus. https://iwonderpictures.com/projects/el-paraiso-di-enrico-maria-artale/

Il 9 luglio verrà presentato per la prima volta a Latina KISSING GORBACIOV, dopo IL SEGRETO DI LIBERATO un altro incalzante film musicale che vede protagonisti i CCCP con la storia dello loro concerto a Melpignano e che grazie all’allora presidente dell’Unione Sovietica arrivarono con i Litfiba a suonare fino a Mosca e Leningrado. https://openddb.it/film/kissing-gorbaciov/

L’11 luglio ci sarà la prima visione di NON RIATTACCARE claustrofobico thriller ambientato interpretato da Barbara Ronchi e Claudio Santamaria, presentato a Latina dal regista e sceneggiatore Manfredi Lucibello nella stessa giornata della sua prima al Cinema Adriano di Roma. https://iwonderpictures.com/projects/non-riattaccare-di-manfredi-lucibello/

Il 12 luglio a grande richiesta nuova proiezione di TUTTO QUELLO CHE SARA’ il film di Renato Chiocca premiato al Festival del Cinema Europeo sulla storia di Dennis, il ragazzo residente di una casa famiglia che nell’estate del 2021 viene invitato dal suo educatore Massimiliano Porcelli ad unirsi al Girasoli Tour, un viaggio in bicicletta di 3500 km nell’Italia nascosta dell’economia sociale.

Si chiude il 13 luglio con la prima in esclusiva di IO E IL SECCO film vincitore del prestigioso Premio Solinas presentato a Latina dal regista Gianluca Santoni e dal protagonista Andrea Lattanzi, star della serie Summertime. https://www.europictures.it/io-e-il-secco/

IL PROGRAMMA –

VENERDI 5 LUGLIO

LA TARTARUGA

alla presenza del regista Fabrizio Nardocci

del direttore della fotografia Nicholas Perinelli

e dell’autore delle musiche originali Marco Lo Russo

SABATO 6 LUGLIO

IL SEGRETO DI LIBERATO

alla presenza del regista delle animazioni Lorenzo Ceccotti (LRNZ)

LUNEDI 8 LUGLIO

EL PARAISO

alla presenza del regista Enrico Maria Artale

MARTEDI 9 LUGLIO

KISSING GORBACIOV

alla presenza dell’autore Roberto Zinzi

GIOVEDI 11 LUGLIO

NON RIATTACCARE

alla presenza del regista Manfredi Lucibello

VENERDI 12 LUGLIO

TUTTO QUELLO CHE SARA’

alla presenza del regista Renato Chiocca

e del protagonista Massimiliano Porcelli

SABATO 13 LUGLIO

IO E IL SECCO

alla presenza del regista Gianluca Santoni

e del protagonista Andrea Lattanzi

Proiezioni e incontri alle 21:30

Biglietto unico 5 euro

Arena del Cinema Corso

Corso della Repubblica, 148 Latina