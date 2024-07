Libri sulla Cresta dell’Onda a Scauri con Chiara Valerio

LATINA – Chiara Valerio torna a Scauri stasera la città in cui è nata e vissuta e in cui ha ambientato il suo ultimo romanzo Chi dice e Chi Tace finalista al premio Strega dove è risultato terzo classificato. La scrittrice, vivace intellettuale della nostra epoca, sarà ospite di Libri sulla Cresta dell’Onda la rassegna letteraria che da 31 anni porta nelle località più turistiche del sud pontino grandi scrittori e protagonisti della società. Nell’Arena Mallozzi sul lungomare di Scauri con ci sarà e un omaggio musicale di Nicole Leccese al violino. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Intanto, anticipando qualcosa della chiacchierata di stasera, in cui racconterà Chi dice e chi tace (Sellerio, pagg. 271, €15), l’autrice, in un post su Instagram, pubblica una foto di lei bambina: “Tornando a Scauri – scrive – trovo anche vecchie foto. Questa è dei primi anni Ottanta, sono su un carretto, alle mie spalle c’è Patrick, il pavone. Il pavone che sta in Chi dice e chi tace, il pavone che sta in Così per sempre, il pavone che sta quasi da tutte le parti”.

L’incontro reso possibile dagli organizzatori Enza e Riccardo Campino e dal comune di Minturno “chiude – dice Valerio – una lunga e felice stagione di incontri. Ringrazio Patrick il pavone e tutti gli altri uccelli da cortile e da aia in mezzo ai quali ho trascorso l’infanzia”.