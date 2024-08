Lite condominiale finisce con una coltellata all’ascella: fermato un 30enne a Minturno

MINTURNO – E’ finita con una coltellata una lite scoppiata ieri a Minturno tra due trentenni. I fatti lunedì 5 agosto quando i due si sono affrontati per futili motivi legati a vicende condominiali e al culmine della discussione uno dei due ha estratto un coltello affondandolo tra l’ascella e la scapola dell’altro. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Minturno e del Norm che, dopo aver repertato tracce ematiche e altri elementi utili alle indagini, hanno sottoposto l’aggressore a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio.

I militari erano stati allertati dal personale sanitario dell’Ospedale di Formia che ha sottoposto a cure il ferito, poi ricoverato per essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Le immediate attività di indagine hanno permesso di trovare il responsabile e di sottoporre a sequestro un telefono cellulare. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Cassino come disposto dall’autorità giudiziaria.