Latina, 21enne senza patente sorpreso alla guida di uno scooter senza targa e senza documenti

LATINA – I poliziotti della Squadra Mobile di Latina, nel pomeriggio di ieri, hanno denunciato un ragazzo di Latina di 21 anni trovato alla guida di un motoveicolo senza targa e di dubbia provenienza, che guidava senza avere la patente e privo della necessaria documentazione.

Gli agenti, durante un servizio di controllo, avevano incrociato lo scooter privo di targa e sono intervenuti fermando il conducente che, sprovvisto di patente di guida, ha riferito al personale di aver acquistato il mezzo una settimana prima, da un sedicente utente dei social network alla somma di 1000 euro, senza riceverne i documenti e senza che gli fosse fornita la targa. Il mezzo è subito apparso di dubbia provenienza, considerando che era privo di chiave di accensione e presentava dei fili staccati, era inoltre sprovvisto di numero di telaio.

I poliziotti hanno così provveduto al sequestro del mezzo e agli accertamenti ulteriori sul conducente dai quali emerso che già l’anno scorso era stato fermato due volte dalla Squadra Volante mentre si trovava alla guida di un altro motorino senza avere patente.

Il ragazzo oltre che per guida senza patente in quanto recidivo, è stato denunciato nonché per ricettazione vista la dubbia provenienza del mezzo che sarà ora oggetto di specifici accertamenti.