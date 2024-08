Parcheggio selvaggio sulla duna, raffica di multe tra Latina e Sabaudia

SABAUDIA – Piovono multe nel tratto più bello del lungomare compreso tra Latina e Sabaudia dove la sosta selvaggia è un serio problema per la conservazione della Duna. Parcheggiare le auto sul cordone dunale è una cattiva abitudine non rara, dovuta a ignoranza o a totale mancanza di sensibilità di chi, per andare in spiaggia, danneggia la vegetazione ignorando di trovarsi in un parco nazionale, e in un ambiente unico e per questo tutelato.

Sono stati i militari del reparto a cavallo del Nucleo Carabinieri “Parco” di Fogliano durante una campagna di controlli mirati alla salvaguardia della flora e della fauna nell’area del Parco Nazionale del Circeo ad elevare in questi giorni 38 verbali per un importo complessivo di euro 3.380,00. Di questi, 25 erano proprio per parcheggi selvaggi sul cordone dunale . Le altre multe sono arrivate per pesca in orari non consentiti e senza licenza di pesca nelle acque interne con conseguenti. Sequestrati in questo caso anche bilance, retini e contenitori vari.