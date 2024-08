Una targa in ricordo del coraggioso gesto compiuto da Franco Gatto

LATINA – Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Franco Gatto, il sindaco Matilde Celentano ha voluto omaggiare il gesto compiuto lo scorso agosto donando una targa alla famiglia. La cerimonia si è svolta in aula consiliare, alla presenza dei familiari del coraggioso cittadino che ha salvato due bambine rimaste intrappolate tra le onde del mare. Hanno partecipato anche gli assessori e i consiglieri comunali, profondamente emozionati.

“Oggi abbiamo reso omaggio a un vero eroe – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – il cui gesto compiuto a Rio Martino lo scorso anno rimarrà per sempre impresso nel cuore della città. L’amministrazione comunale ha voluto esprimere la più profonda gratitudine e ammirazione per l’atto di altruismo compiuto, a costo della propria vita. La sua prontezza di spirito e il suo coraggio rappresentano i valori più alti della nostra comunità e il suo esempio sarà sicuramente una fonte di ispirazione per tutti i cittadini. Allo stesso modo – ha concluso la prima cittadina – l’amministrazione ha voluto omaggiare con una pergamena Michela Scognamiglio, per aver contribuito a salvare la vita delle due bambine”.