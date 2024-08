Canottaggio, il doppio pesi leggeri Soares-Oppo è d’argento

SABAUDIA – Arriva la seconda medaglia, è un argento, per l’Italremo olimpica ai Giochi di Parigi 2024, un altro successo costruito sul Lago di Sabaudia dove si sono allenati con i rispettivi gruppi sportivi di Marina Militare e Carabinieri, Gabriel Soares e Stefano Oppo (il primo già medagliato a Tokyo).

Il loro “Doppio Pesi Leggeri maschile” ha gareggiato in una finale accesa e combattuta prevalendo sulla Grecia per soli 11 centesimi al termine dei duemila metri. Per 2.34 secondi la barca azzurra è stata preceduta per la medaglia d’oro dall’Irlanda.

Oggi ultimo atto per il canottaggio ai Giochi della XXXIII Olimpiade, alle ore 10.50 è in programma la finale dell’otto femminile, con le azzurre in gara nella loro prima, storica finale a cinque cerchi in questa specialità.