A Gaeta apertura straordinaria delle cisterne romane della villa di Lucio Munazio Planco

GAETA – Dopo il recente riconoscimento dell’Appia a patrimonio Unesco, la Provincia di Latina organizza in collaborazione con la Cabina di Regia “Via Appia. Regina Viarum”, e insieme ai Comuni aderenti al progetto “I Giorni dell’Appia” una serie di iniziative volte a sensibilizzare e promuovere il sito nei luoghi simbolo delle città coinvolte.

LE CISTERNE ROMANE – L’appuntamento a Gaeta è per sabato 21 settembre alle 17:30 con l’evento “Alla confluenza della Via Flacca con la Via Appia”. “Lì dove oggi sorge il Santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata – spiega il sindaco Cristian Leccese – , un tempo insisteva in tutto il suo splendore la Villa del console romano Lucio Munazio Planco. Sono ancora visibili, in un tratto accessibile attualmente ai soli missionari del PIME, alcune delle antiche cisterne a servizio della dimora. L’iniziativa intende dare la possibilità al pubblico sensibile e appassionato di ammirare da vicino queste importanti strutture sulla gestione dell’acqua, nella splendida cornice di Monte Orlando e della Spiaggia di Serapo al tramonto”.

«Ringrazio l’ Amministrazione Provinciale che ha promosso l’ evento in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, e la Direzione regionale Musei nazionali Lazio, l’Ente Parco Riviera di Ulisse e il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, che hanno avviato questa nuova fase di valorizzazione del sito Unesco, ringrazio altresì i padri missionari del PIME per la disponibilità e la proficua sinergia che siamo riusciti ad instaurare, il Museo del Fronte e della Memoria nonché la pasticceria Troiano per il contributo necessario all’organizzazione dell’iniziativa.» – dichiara il sindaco Cristian Leccese.

LE MONETE – In questa occasione, la vasta e preziosa collezione del Museo del Fronte e della Memoria, diretto da Salvatore Gonzalez, offrirà la possibilità di partecipare ad un emozionante viaggio nel tempo attraverso la numismatica, sarà infatti possibile ammirare l’esposizione di alcune monete romane, dalla Repubblica all’Impero, raffiguranti i volti del potere dell’epoca. «La nostra Amministrazione Comunale – commenta il delegato alla Cultura Gennaro Romanelli – partecipa con convinzione ed entusiasmo a questa iniziativa. Dopo la recente apertura straordinaria del Mausoleo di Lucio Sempronio Atratino, questo evento rappresenta infatti un’altra grande opportunità per sensibilizzare la collettività sull’importanza di conoscere, tutelare e promuovere il nostro inestimabile patrimonio culturale.»

L’evento si concluderà con la degustazione del Dolce di Cicerone riscoperto dallo chef pasticciere Alfonso Troiano e il Professore Giuseppe Nocca dopo aver scovato un’antica ricetta romana tra gli scritti del gastronomo Marco Gavio Apicio. Lo chef è riuscito a ricostruirla e a dar vita al dolce, un mix di storia, scienza pasticcera e sperimentazione.

Per partecipare all’ iniziativa è necessario prenotarsi al seguente indirizzo: cultura@comune.gaeta.lt.it